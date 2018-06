Porti chiusi ai migranti, Macron: “Populisti sono come la lebbra”

I populisti? Come la lebbra. Parola del presidente francese Emmanuel Macron che, a proposito della chiusura dei porti italiani alle ong, ha dichiarato, “li vedi crescere, come la lebbra, in tutta Europa, in Paesi dove pensavamo fosse impossibile vederli. E ci sono amici vicini che dicono il peggio di noi e ci si abitua, fanno le peggiori provocazioni e ci si abitua”.

Dura la replica del vicepremier Luigi Di Maio: “Queste sono le parole che ha appena pronunciato Macron. Sono offensive e fuori luogo. La vera lebbra è l’ipocrisia di chi respinge gli immigrati a Ventimiglia e vuole farci la morale sul diritto sacrosanto di chiedere una equa ripartizione dei migranti. La solidarietà o è europea o non è”

Ultima modifica: 21 giugno 2018