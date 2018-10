Macchiareddu, il Tecnocasic dopo la morsa dell’alluvione: “Con anima e cuore ci stiamo risollevando”

Le parole di Gianfranco Carboni, che da anni lavora al Tecnocasic messo in ginocchio dall’alluvione: “Il nubifragio del 10 ottobre ha danneggiate pesantemente le aziende della zona industriale di Cagliari, fra cui la Tecnocasic l’azienda in cui lavoro da 28 anni. Ci stiamo rimettendo in piedi, l’azione da sempre più difficile, ci stiamo risollevando grazie ai lavoratori, ai tecnici, agli amici, senza sosta mettendoci anima, cuore e rimboccandoci le maniche. Come sempre è stato, come sempre sarà”. Gli fa eco Salvatore Mattana, sindaco di Sarroch: “Il nubifragio del 10 ottobre ha messo a dura prova il comparto produttivo di Macchiareddu, causando danni consistenti alle aziende e tra queste Tecnocasic. Nonostante questo l’impegno e la dedizione dei lavoratori e dei tecnici di Tecnocasic sta consentendo il superamento in tempi rapidi del fermo degli impianti per restituire all’area metropolitana un servizio essenziale. Bravi tutti”.

Ultima modifica: 14 ottobre 2018