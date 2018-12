M5s in Sardegna, domani il giorno veritÃ : si vota per scegliere il candidato governatore, cinque in corsa.

M5s in Sardegna, domani il giorno verità: si vota per scegliere il candidato governatore, cinque in corsa.

DOMANI, MARTEDI’ 4 DICEMBRE, gli iscritti abilitati a votare su Rousseau https://rousseau.movimento5stelle.it/residenti in Sardegna (si ricorda che da Statuto possono votare gli iscritti entro il 22 giugno 2018 con documento certificato), saranno chiamati a scegliere il candidato Presidente per la loro Regione.

I 5 candidati che sono risultati più votati al termine del primo turno sono (in ordine alfabetico):

– Cherchi Marcello,

– Desogus Francesco,

– Forcillo Donato,

– Mandas Gianluca,

– Sulis Anna.

La lista dei candidati alla carica di Consigliere Regionale è consultabile qui https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/…/risultati_Sardegna2018… .

Ogni iscritto avrà a disposizione una preferenza.

La votazione è attiva su Rousseau https://rousseau.movimento5stelle.it/, nella giornata di domani, dalle ore 10.00 alle 19.00.

Ultima modifica: 3 dicembre 2018