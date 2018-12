M5S in pressing su Zedda: “Cinismo propagandistico sul San Giovanni, noi proponiamo una Casa della Salute”. Polemica aperta tra il M5s e Zedda sul futuro del San Giovanni. Il consigliere comunale grillino Pino Calledda replica duramente al sindaco che lo aveva accusato di arrivare troppo tardi, a piani già programmati per il vecchio ospedale cagliaritano. “Il Sindaco Zedda, ormai lanciato nella campagna elettorale regionale- spiega Pino Calledda del M5S- rivendica a sé e alla sua Giunta tutte le proposte per la Città, e non trova di meglio che polemizzare con chi cerca alternative al progetto di chiusura dell’Ospedale San Giovanni, progetto concepito proprio dal suo schieramento politico. Studiando la questione dell’Ospedale San Giovanni da oltre un anno ho avuto modo di consultare tanti operatori del servizio sanitario che lavorano presso il San Giovanni e nei quartieri storici, ho ascoltato le opinioni della componente universitaria dell’AOU, ho osservato da vicino le necessità dei residenti. Signor Sindaco Zedda: le nostre posizioni sono completamente diverse così come la proposto sul rilancio del San Giovanni. Non c’è plagio, nessun furto di copyright. La paternità potrà essere rivendicata solo da chi realizza il progetto. Da più di un anno come consigliere comunale del M5S ho ipotizzato altre due idee sul San Giovanni: – la CASA DELLA SALUTE, per rispondere ai bisogni di varie fasce della popolazione, bisogni sanitari e sociali di assistenza ambulatoriale e domiciliare. In particolare: Ambulatorio per piccole urgenze e interventi di primo soccorso, dedicato ai pazienti che soffrono di patologie croniche, al fine di prevenire fenomeni di riacutizzazione o peggioramento della malattia. – l’OSPEDALE DI COMUNITA’ per la gestione infermieristica di particolari tipologie di pazienti reduci da ricovero ospedaliero, pazienti stabilizzati che necessitano di assistenza continua, riabilitazione, percorsi di addestramento personalizzato, servizi di prossimità. Ma avendo valutato che queste due idee non sono adatte al San Giovanni si è pensato ad una terza proposta presentata come Ordine del Giorno in Consiglio basata sui Servizi Ambulatoriali multispecialisti e Consultorio che va nella direzione più immediata ad accogliere le maggiori urgenze che CAGLIARI e l’Area Metropolitana. Le dichiarazioni del Sindaco Zedda sull’Ospedale San Giovanni sono pura polemica di apertura di campagna elettorale regionale. Io deploro questo cinismo propagandistico che rimando al mittente. Non mi pare corretto gettare tutto nel calderone elettorale, confondere le posizioni, avvilire il lavoro dei Consiglieri. Le mie idee vengono da lontano e le proposte sono frutto dell’impegno col quale cerco di onorare il mandato dei cittadini. Inizi pure la sua nuova campagna elettorale aprendo polemiche a destra e a sinistra ma si ricordi che Lei ricopre ancora la carica di Sindaco di questa Città”.

Ultima modifica: 2 dicembre 2018