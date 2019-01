M5S all’attacco: “Daniela Noli prende in giro i cittadini? Dica se sosterrà o no il governo di Salvini”

“La candidata Daniela Noli smetta di prendere in giro i cittadini e dica subito se in caso di elezione andrà in maggioranza con la Lega o all’opposizione con Forza Italia. Perché oggi ha incontrato Salvini e domani invece farà campagna elettorale con Berlusconi, due leader politici che a Roma si trovano uno in maggioranza e l’altro all’opposizione”. Lo chiede il candidato alle suppletive per il Movimento 5 Stelle Luca Caschili, secondo cui “su questa ambiguità la candidata Noli gioca fin dall’inizio della campagna elettorale, sottraendosi sistematicamente ad ogni confronto, proprio per evitare di dare una risposta chiara agli elettori su questo punto. Eppure, proprio nel corso di una delle sue rare interviste Noli aveva candidamente ammesso che avrebbe aderito al gruppo di Forza Italia”.

“Quello che sta avvenendo è dunque chiaro: in queste suppletive il vecchio centrodestra sta giocando a prendere in giro i sardi, evitando di esporre la propria candidata proprio per non rispondere ad una domanda tanto banale quanto cruciale: in caso di elezione, la candidata Noli a quale gruppo parlamentare aderirà?”.

S“Io di sicuro aderirò al gruppo del Movimento 5 Stelle” conclude Caschili, “a sostegno del governo del cambiamento. Gli altri tre candidati andranno invece all’opposizione: anche se non tutti hanno il coraggio di ammetterlo apertamente”.

Ultima modifica: 16 gennaio 2019