LVMH Korea richiama lo smalto Dior Nail Glow: rischi per la salute

Ogni giorno milioni di persone, donne in particolare, anche se il numero di uomini è in costante aumento, usano prodotti cosmetici sotto varie forme. Eppure vi è il pericolo che questi prodotti potrebbero contenere ingredienti tossici che interferiscono con il sistema ormonale e nervoso. La filiale coreana della LVMH, per tale ragione,  sta per richiamare il suo prodotto Dior Nail Glow a causa del contenuto di ingredienti pericolosi all’interno della formula. Dior Nail Glow, è uno smalto speciale definito “rivelatore di luminosità ” che appare leggermente rosato, fondamentalmente trasparente, e che una volta applicato sulle unghie esalta il loro colore e la loro brillantezza naturale. Secondo la Food and Drug Safety, la società deve cessare tutte le vendite del prodotto e richiamare quegli già presenti sul mercato per la presenza di una categoria di materiale nocivo per la salute  incluso nell’ingrediente che crea l’effetto traslucido. I cosmetici sono stati importati dal produttore francese Parfums Christian Dior e venduti tramite la filiale locale. Mentre il brillantante è spesso usato per creare un effetto schiarente a causa del composto chimico che assorbe la luce nella regione ultravioletta e viola dello spettro elettromagnetico, le autorità coreane si sono preoccupate delle reazioni allergiche a contatto con la pelle e da allora hanno raccomandato alle aziende di non includere l’ingrediente nei prodotti cosmetici. Un funzionario della Food and Drug Safety ha dichiarato: “Benché gli Stati Uniti e l’Europa non abbiano ancora vietato ai produttori di aggiungere un fluorescente ai cosmetici, la Corea ha vietato ai produttori di cosmetici di usarlo come misura preventiva”. Per evitare le conseguenze più drastiche, Giovanni D’Agata, presidente dello“Sportello dei Diritti”,  consiglia di evitare i prodotti contenenti le sostanze di cui abbiamo appena parlato, preferendo prodotti eco biologici che la natura non manca di offrirci. Bisogna leggere le etichette e soprattutto fare un uso equilibrato di cosmetici e prodotti per la cura della persona.

Ultima modifica: 7 giugno 2018