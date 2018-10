Lunedì nerissimo per centinaia di sardi bloccati a Fiumicino: “Niente hotel e nemmeno una coperta”

di Paolo Rapeanu

Un’odissea continua e un lunedì nerissimo per centinaia di sardi bloccati a Fiumicino. Il maltempo che ha colpito Roma ha portato alla cancellazione dei voli dal principale scalo romano. E fioccano le polemiche. Presente all’aeroporto anche la sindaca pentastellata di Assemini, Sabrina Licheri: “Ormai non c’è più limite alla vergogna. Volo Alitalia delle 22 causa maltempo viene prima posticipato alle 23:40. Più tardi viene spostato alle 00:50 per poi comunicarci verso l’una e trenta che il volo è stato cancellato. Non è previsto alcun transfert in albergo giacché, dicono, creano un volo apposta per tutti noi: imbarco alle 6:20, partenza alle 7. Siamo ancora in attesa dell’apertura del gate. Una spudorata colossale presa in giro. Alla richiesta di coperte è stato risposto: le abbiamo finite”.

Disagi e caos anche per una quarantina di sardi di ritorno dal Brasile. Sono arrivati col volo Alitalia da Lisbona e, dopo una notte in un albergo fuori Roma, sono ancora in attesa di potersi imbarcare su un volo che li riporti nell’Isola.

Ultima modifica: 22 ottobre 2018