Lumi cimiteriali al posto di addobbi natalizi: la singolare protesta dei commercianti a Carbonia

Una via listata a lutto per richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini. Questa è la singolare “protesta” dei commercianti di viale Gramsci a Carbonia. Gli addobbi natalizi sono stati messi da parte per i lumi cimiteriali che, ieri sera, hanno fatto da corredo a negozi e marciapiedi. “Questa è la situazione dei commercianti di viale Gramsci quello che una volta era ritenuto il ” salotto buono”. Che dire; credo non ci siano parole per commentare la situazione. Tra qualche giorno è Natale, il periodo dell’anno dove si dovrebbe, economicamente parlando, realizzare di più, e noi stiamo qui ad aspettare. Esistiamo anche noi ” spiegano gli imprenditori. La protesta è nata in seguito al programma in occasione delle feste di Natale organizzato dal comune che prevede lo svolgersi degli eventi principali presso piazza Roma.

” Noi non facciamo parte di alcuna associazione dei commercianti motivo per cui siamo stati completamente esclusi da qualsiasi attività natalizia pur avendo i negozi sulla via principale”. Un “aspro” Natale insomma quello che, sinora, sembra prospettarsi tra le vie della cittadina del sulcis iglesiente. La decisione di focalizzare gli eventi in programma presso piazza Roma sarebbe dovuta a una strategia di marketing territoriale che punterebbe a una unica location come sede di incontri, degustazioni e animazioni capaci di richiamare tanti visitatori dai territori limitrofi a Carbonia. Ma i commercianti di viale Gramsci non ci stanno e ribadiscono il loro forte dissenso; “noi chiediamo semplicemente che le attività natalizie vengono ripartite equamente”.

Ultima modifica: 12 dicembre 2018