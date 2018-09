Luigi e Maria, uno spettacolare flash mob notturno al Poetto per dichiarare amore eterno alla sposa. Nel bellissimo video di Tony Live l’idea originalissima andata in scena questa notte nella spiaggia cagliaritana. Ed è proprio lui, lo sposo Luigi, a raccontare a Casteddu Online e Sintony come è nata l’iniziativa: “Io sono nato a Cagliari, dopo il diploma ho vinto una borsa di studio a Imola e sono partito in Emilia Romagna dove ci sono rimasto 16 anni per poi tornare in terra sarda e rincontrare Maria( di origine piemontese), la mia futura sposa. Dopo 8 anni di convivenza abbiamo deciso di dare all’unione un sigillo importante, il più importante in assoluto, questo ci porta a sposarci oggi in Chiesa al Poetto”:

Ma come è nata l’ idea del flash mob? “Mi è venuta- spiega Luigi- perché avevo piacere che tutti i miei amici conosciuti in 16 anni nella penisola potessero essere presenti e poi che legassero un po’ prima, quindi ho proposto la cosa alle mie due testimoni di Bologna ( Sonia e Katia) che hanno accettato l’idea di questa pazzia, allora ho prenotato varie lezioni nella sala da ballo “flash dance ” di Pirri dove la maestra Silvia Puddu ha seguito tutti i miei amici della penisola,un flash mob unico in Sardegna perché ci sono stati ragazzi provenienti da Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e naturalmente Sardegna!!!! Loro sono fantastici e Maria la mia seconda pelle ha gradito!!!”. Guardate il VIDEO…

Ultima modifica: 22 settembre 2018