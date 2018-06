Luca Congera, si indaga per omicidio: “Picchiato, ucciso e gettato in un canneto”

“Luca Congera picchiato, ucciso e poi gettato nel canneto”: Una telefonata anonima di un uomo sotto choc fa scattare una clamorosa indagine per omicidio sul caso dell’uomo scomparso a Quartu, insieme a nuove incognite. Non finisce qui: l’uomo secondo alcune testimonianze avrebbe chiesto aiuto ad alcuni vicini di casa supplicando di chiamare i carabinieri perchè qualcuno voleva ammazzarlo. Verità e giustizia per la scomparsa di Gianluca Congera è ciò che chiedono fermamente i parenti di lui. Questa mattina l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli, ha depositato in Procura la propria nomina quale difensore di parte lesa per le sorelle dello scomparso Francesca, Paola e Tiziana che già si erano rivolte a lui come Presidente di Penelope Sardegna affinché venissero riaperte ed intensificate le ricerche.

“Si indaga ora per omicidio ed il fascicolo è a mani del P.M. dr. Pili. In corso importanti operazioni di P.G. riservate. Si attendono rilevanti sviluppi”, dichiara l’avvocato Piscitelli a Cagliari Online. La telefonata in questione sarebbe stata ricevuta dalla madre di Luca Congera. L’uomo è scomparso, si è tolto la vita oppure è stato ucciso? saranno le indagini della Procura a stabilirlo, sperando intanto nel ritorvamento del corpo.

