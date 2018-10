Luca Congera, il pm vuole archiviare l’inchiesta. Piscitelli: “Non puÃ² essersi suicidato”

“Hanno tralasciato tutta una serie di accertamenti e non hanno appurato se Luca Congera sia stato davvero ucciso. Nessuno è andato a vedere se ci sono tracce di sangue nella casa della moglie, così come non sono state compiute verifiche sulle celle telefoniche. E manca ancora l’esito del Dna sul corpo ritrovato tra Settimo e Sestu”. Così Gianfranco Piscitelli, legale delle sorelle di Luca Congera. L’ipotesi del suicidio non la sposano per nulla: “Le indagini devono proseguire e bisogna farle più approfondite”.

Le parole dell’avvocato arrivano dopo il pronunciamento del pm Alessandro Pili, che propende per l’archiviazione dell’inchiesta. Adesso bisogna attendere la decisione del giudice.

Ultima modifica: 24 ottobre 2018