Luca Congera, il drammatico appello della moglie Romina: “Adesso piantala, torna e non farci disperare”

di Jacopo Norfo

A “Chi l’Ha visto?” il dramma di Luca Congera e il commovente appello della moglie Romina che voleva lasciarlo: “Adesso piantala, torna da noi: possiamo chiarire, troveremo un punto di incontro”. La trasmissione di Rai Tre ieri sera ha dedicato un ampio servizio al giallo del 49 enne scomparso da Quartu ormai più di un mese fa.

Gianluca, tutti lo chiamano Luca. Luca Congera, scompare e porta con se solo un pacchetto di sigarette. La mamma Maria Greca in tv è sconsolata, ha la disperazione negli occhi: “Ogni giorno guardo la porta della sua camera per vedere se c’è, anche a metà mattina, invece non c’è. Chissà , dove sarà ? Giorno e notte, con la testa penso a lui. E penso: se muore, e non lo vedo più? Cosa mi manca di mio figlio Luca? La presenza”. La sorella Tiziana Congera è altrettanto preoccupata: “Ogni mattina andava a Santa Gilla a pescare le arselle, aveva…..ha una barca, parliamo al presente. Ha una barca e si immergeva dentro l’acqua per cercare le arselle, tutta la mattina. Poi rientrava a casa”. Amava il suo lavoro, secondo la sua famiglia che scandisce la sua storia. L’altra sorella Paola Congera rivela: “Con la moglie Romina hanno sempre superato gli alti e bassi insieme, sono insieme da trent’anni. Hanno due figli, due ragazzi di 27 e 16 anni”. La vicenda di Luca, apparentemente, sembra quella di tanti padri e lavoratori in difficoltà . Ma il lavoro diminuisce, anche a causa della crisi e Luca non riesce più a pagarsi l’affitto. La coppia si divide, ognuno va a casa dei propri. Luca soffre moltissimo, ma non riesce a trovare una nuova casa. Il giorno prima della scomparsa, Romina gli comunica di volerlo lasciare. E Luca Congera lo dice a tutti nella chat Whatsapp di famiglia. Le sorelle lo rincuorano, gli dicono “Vedrai che si risolve”.

Ma il giorno dopo Luca non va al lavoro, ha il cuore spezzato, continua a piangere. Il 16 marzo Luca scompare, insieme alle chiavi di casa, non prende neanche il cellulare.

La moglie Romina accetta di parlare davanti alle telecamere di “Chi l’ha visto?”, ma con il volto oscurato. “Ho chiuso la relazione il giorno prima, quello per me non era più un matrimonio. Eravamo di fatto separati da quattro anni. Ma gli ho detto che dopo trent’anni insieme gli sarei stato vicino. Lui voleva cercare di riunirci, ci abbiamo provato in tutti i modi. Ora deve piantarla di fare disperare le persone, la mamma le sorelle i figli. Cosa gli voglio dire? Di piantarla, di piantarla. Si può trovare un punto di incontro da persone intelligenti”. Il giorno dopo la scomparsa Luca viene visto a Maracalagonis, da una guardia giurata, sulla statale 125, a piedi. Pantaloni blu, felpa blu, scarpe da ginnastica. I volontari hanno battuto la zona palmo a palmo per cercarlo, sono entrati in ogni casolare. E proprio in quella zona è stata trovata la felpa di Luca, vicino al Simbirizzi. Ed è ancora lì che si cristallizzano le ultime speranze di ritrovarlo vivo.

Ultima modifica: 19 aprile 2018