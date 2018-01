L’incidente a Matteo Mossa e la grande amicizia tra ragazzi sardi e valtrumpline

L’amicizia tra sardi e valtrumplini. Che dire?! Proprio dal 26 novembre nasce questa bellissima amicizia tra i ragazzi dell’incidente Mattia Loddo e Matteo Mossa e le ragazze dell’alta val Trompia, Anna Secchi e Micaela Cominelli. Un’amicizia separata solo dai tanti chilometri di distanza, che però grazie ad uno stupido gruppo su Whatsapp, creato così per caso, ha legato questi 4 magnifici ragazzi dando vita ad un’amicizia solida e che gli si augura vada avanti per sempre. La coppia proprio di fatto tra Matteo Mossa e Anna Secchi ha logicamente rafforzato il tutto. Una coppia che nonostante siano lontani e si possano vedere poco fa credere anche ad un qualsiasi amore impossibile. Ma ecco che proprio da questo bruttissimo giorno, da questo fatidico 3 dicembre, si può notare come si sono legati veramente e come si voglia bene questo gruppo di giovani. Parlano proprio le “Cugi M” (così soprannominate): “ Siamo state in pensiero fino a quando non siamo riuscite ad entrare in contatto con uno dei qualsiasi genitori dei ragazzi, abbiamo addirittura telefonato ad amici, restate sveglie fino a tarda notte pur di sapere come stavano.

Proprio quella notte aspettavamo che loro rientrassero dal loro solito giro a Cagliari per raccontarci qualche cazzate e augurarci tutti la buonanotte, ma ecco che quella buonanotte non arrivò. Avvisate in fretta e furia la notte a 00:00 dalla mamma di Matteo senza avere informazioni su chi stava male e su cosa era realmente successo, il giorno dopo al lavoro stavamo male, eravamo preoccupate se non di più, ma più che altro ci mancavano e noi, qui dalla Val Trompia, ci sentivamo inutili, non in grado di sostenerli abbastanza perché troppo distanti, ma abbiamo fatto di tutto pur di stargli accanto, abbiamo scritto tutti i giorni, se non a tutte le ore, ai parenti per avere notizie e per di più, anche se per alcuni potrebbe sembrar stupido, scrivevamo sul cellulare ai ragazzi pur sapendo non ci avrebbero mai risposto. Abbiamo fatto in modo di poter scendere già il giorno stesso dell’incidente, ma per problemi di voli e di lavoro abbiamo cercato di essere presenti anche se purtroppo non fisicamente. Ora siamo felici, felici di sentirli di nuovo, ci divertiamo anche se oltre a sentirci giorno e notte non siamo insieme e non possiamo invitarci ad un bar per un caffè, però i chilometri non ci fanno paura! Noi sappiamo che ci vedremo questa estate, passeremo dei bei pomeriggi e serate, e come loro aspettano noi giù, noi aspetteremo loro qui”. Ecco alcuni pensieri delle ragazze che fanno di tutto per stare vicino e tenere alto l’umore di questi giovani, proprio adesso che ne hanno bisogno. Auguriamo il meglio a tutti e che ciò sia d’esempio a tutti e che faccia capire che l’amicizia quella vera esiste ancora!

Ultima modifica: 3 gennaio 2018