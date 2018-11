Cagliari, la mostra sul mondo del vintage: arriva il Lost ‘n Found Casteddu

L’appuntamento è per sabato 1 dicembre 2018. Quando aprirà le porte presso Ex Artistico, in piazzetta Dettori a Cagliari il Lost ‘n Found Casteddu , il primo evento espositivo dedicato unicamente mondo del Vintage: una collettiva di operatori del settore provenienti da tutta l’isola che proporranno le migliori selezioni di abbigliamento , accessori, design e modernariato , vinili, libri ecc. L’ evento sarò accompagnato dal dj set di McFlowers e il sassofono di Joseph che intratterranno i visitatori il pomeriggio di sabato e domenica.

“L’interesse verso oggetti del passato ha un’aura quasi cult, fa tendenza ormai in tutto resto del mondo. Capi e pezzi unici, simboli dello stile di un tempo che rivivono con le nuove generazioni e che portano con se Il fascino di una storia da scoprire e tramandare e trasportano al loro interno l’esigenza della tradizione.

Perché in fondo il punto è uno solo: non riusciamo e non possiamo staccarci dal nostro passato, che è quello che ci da una identità oggi. Questo è anche il motivo per cui il vintage non solo non è una moda passeggera, ma è destinato a ad acquisire sempre più attenzione e valore nel tempo, sia per la cura sempre crescente nei confronti delle tematiche ambientali e del riciclo, sia per il fascino impareggiabile di cui un capo rétro è impregnato.

Nell’epoca del fast fashion e dei trend usa-e-getta, è facile cadere nella monotonia del “tutto uguale”, mentre un capo vintage è un pezzo unico. Il vintage ti rende ineguagliabile ed esclusivo”.

