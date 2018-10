Lâ€™Ordine di Malta nelle piazze per la salute e la solidarietÃ 

Misurazione gratuita della pressione arteriosa e un colloquio orientativo con un medico.

È quanto sarà possibile sabato 13 ottobre, dalle 9.00 alle 19.00, in undici città italiane nel corso della Prima giornata Nazionale dell’Ordine di Malta.

A Cagliari l’Ordine di Malta sarà presente con i suoi volontari in Piazza Garibaldi.

Assieme alle informazioni sanitarie di base e all’omaggio di un piccolo ma utile gadget-promemoria, la giornata consentirà anche di conoscere almeno una parte delle numerose attività in campo umanitario e assistenziale che l’Ordine di Malta svolge in Italia e in 120 paesi del mondo. In apposite tende allestite in alcune delle principali vie e piazze delle undici città interessate, i componenti e i volontari delle differenti strutture dell’Ordine – le Delegazioni, il Corpo di Soccorso e il Corpo Militare, quest’ultimo ausiliario dell’Esercito italiano specializzato proprio nell’assistenza sanitaria e umanitaria – distribuiranno materiale informativo e risponderanno alle domande di chi sarà interessato a «saperne di più» su un Ordine che da 900 anni è al servizio del prossimo.

Le 11 città coinvolte sono: Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Loreto, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia.

La Delegazione della Sardegna è impegnata con attività di volontariato con due ambulatori medici a Cagliari e Sassari, accoglienza e mensa per le persone in stato di necessità e con varie iniziative a Nuoro presso gli istituti di reclusione. Per maggiori informazioni www.ordinedimaltaitalia.org

Ultima modifica: 6 ottobre 2018