Lopez vince una partita epica a Firenze: il Cagliari batte anche le cugurre da tastiera

Il Cagliari vince una partita epica a Firenze e batte tutto e tutti, anche le “cugurre da tastiera”. Quelle che giuravano che con la conferma di Lopez la serie B fosse già scritta. E che si divertivano a pontificare, peraltro senza che nessuno glielo chiedesse, in solitario sui social network. Tanti pessimisti smentiti dalla grande prestazione dei ragazzi di Lopez, che se non avesse compiuto troppi errori meriterebbe la riconferma solo per la partita-capolavoro di oggi. La salvezza, se verrà davvero conquistata domenica prossima, sarebbe una grande rivincita anche per Giulini. Meglio toccare ferro, ma basterà che il Napoli non vinca a Crotone. E comunque il Cagliari visto oggi e domenica scorsa con la Roma, spinto dai suoi meravigliosi tifosi, è in grado di vincere anche con l’Atalanta. Comunque vada, ha dimostrare di mettere il cuore oltre ogni ostacolo.

Già, i tifosi. Sono loro che amano questa squadra oltre ogni limite. E i veri tifosi sono quelli che ci sono stati sempre, anche quando si giocavano i derby con la Torres in serie C, anche nelle trasferte più polverose. E nessuno tra i veri tifosi si sognava di ergersi a maestro, ma tifava e lottava spendendo soldi per seguire ovunque la squadra. Più facile per molti invece inventarsi gratuitamente opinionisti e criticare a spada tratta senza costrutto, senza pensare che Lopez è una bandiera del Cagliari e che ha dato la vita per questa squadra. Poi a fine anno lo si potrà sostituire se si troverà un allenatore migliore, ma se centrasse questa salvezza andrebbe via a testa alta mentre qualcun altro dovrebbe occuparsi di bricolage.

Invece la società, e soprattutto il nuovo ds Carli, ha resistito a tutte le critiche e sta per conquistare una salvezza che sarebbe storica. Intanto il gol vittoria lo ha segnato Pavoletti, scelto dal presidente Giulini che con lui ha fatto l’acquisto più oneroso della storia del Cagliari. Restano tanti problemi, questa salvezza era da conquistare molto prima e molti anche tra i tifosi più autentici rimproverano a Giulini di non avere investito abbastanza per evitare un naufragio che resta lì, a un passo. Ma oggi Cagliari vince, trionfa, oggi è una delle giornate più belle della storia rossoblù.

Ultima modifica: 13 maggio 2018