di Jacopo Norfo

Daniela Medda è una ragazza cagliaritana, disabile e trapiantata. Non avrebbe mai pensato di subire una simile odissea, bloccata una notte in aeroporto a Ciampino con un volo annullato e tanti disagi che si trasformano in rabbia e amarezza: “Ci hanno trattato per sette ore da imbecilli, denuncerò questa vicenda in Procura: qualcuno dovrà risponderne, l’aeroporto o la compagnia aerea”, racconta nella notte con un filo di voce dall’hotel di Ciampino dove intorno alle 2 è riuscita a rifugiarsi, dribblando il ghiaccio e la grandine che hanno colpito con forza la capitale in una domenica sera da incubo. Daniela Medda ha dovuto fare due ore di fila soltanto per sapere il suo destino, nella calca di Ciampino: “Hanno cancellato solo il volo per Cagliari insieme a Trieste e Atene, viaggiare per la Sardegna ci penalizza sempre di più- racconta nella notte da Roma- c’erano qualcosa come un migliaio di persone accalcate in fila. E ci dicevano che non c’erano voli il giorno dopo, alla fine io mi sono riposizionata con Alitalia da Fiumicino alle 12,05. In un altra città, in un altro aeroporto, e ho dovuto prendere un taxi pagandolo 80 euro soltanto per raggiungere disperatamente un hotel a Ciampino dove pitere dormire qualche ora. Io sono disabile, ma evidentemente neanche per noi c’è la dovuta assistenza in casi come questo”. Daniela Medda è il volto della delusione, la stessa di centinaia di cagliaritani che hanno urlato la loro rabbia in due aeroporti paralizzati: “Il nostro aereo Ryanair durante la tempesta è stato dirottato da Ciampino a Fiumicino e lì purtroppo è rimasto- rivela- ora non sappiamo se e quando saremo rimborsati, forse dovremo rivolgerci all’Enac. La cancellazione del volo a tarda sera è stato solo l’inizio, il peggio è che neanche per chi ha meno forze c’è una possibilità di assistenza vera o una via di uscita per potere tornare a casa, o almeno per passare la notte in maniera dignitosa”. In una situazione eccezionale di maltempo su Roma, questo significa purtroppo viaggiare per la Sardegna. Daniela Medda, giovane cagliaritana, non meritava certamente un simile trattamento e promette di andare in Procura per rivendicare i suoi diritti. Guardate il VIDEO con la super ressa a Ciampino, tutti in fila soltanto per avere notizie dopo la cancellazione del volo per Cagliari.

Ultima modifica: 22 ottobre 2018