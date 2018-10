Nel video spot si vede un Cristo in Croce e lo slogan recita “Anche Gesù lo avrebbe fatto” lo spot lanciato in Australia per promuovere la donazione degli Organi fa discutere. La scena ritrae due romani che discutono con il Cristo in croce sull’argomento delicatissimo che è quello della donazione degli organi. “Fai quello che avrebbe fatto lui” è il messaggio lanciato La campagna, volutamente provocatoria ha il fine di sensibilizzare le donazioni e si vede Gesù che parlando con i legionari romani asserisce: “si, ovviamente donerei i miei organi. Io sono Gesù d’altronde”. Secondo una ricerca svolta in Australia si evince che l’80% degli australiani sarebbe disposto a donare, ma solo il 34% è effettivamente donatore registrato. “Fai quello che farebbe Gesù” è il messaggio finale che appare, dopo che i due legionari hanno ottenuto l’assenso del figlio di Dio a donare attraverso un click sullo smarthphone attaccato ad una lancia e un selfie di rito. Il video di sensibilizzazione promuove il documentario “Dying to Live”, realizzato dal regista Richard Todd e diretto da Richard Bullock. “Volevo deliberatamente provocare una conversazione tra le persone intorno all’argomento” – ha detto Bullock. “Questo è davvero difficile visto che nessuno vuole sollevare questioni riguardanti la morte e la donazione di organi in occasioni informali, come durante una cena o a un ritrovo tra amici”.

Ultima modifica: 15 ottobre 2018