Liquidi delle fogne scaricati in mare a S’Oru e Mari: il video denuncia della nostra lettrice Sandra Puddu ripropone il problema degli scarichi in acqua marina dei liquami. Uno scandalo ancora mai risolto nel litorale di Quartu, in piena zona turistica. La situazione igienico sanitaria è davvero al limute, l’inquinamento nel Video è sotto gli occhi di tutti.

Ultima modifica: 21 ottobre 2018