L’insulto alla Sardegna della “sosia” di Raffaella Fico: “Sembrava di vivere nel quarto mondo”

Si è definita la “sosia” di Raffaella Fico, si è spogliata e ha cantato per Andrea Diprè (su internet c’è un riferimento link al video) e, ogni tento, scrive frasi tutt’altro che zuccherine sul suo profilo ufficiale Facebook, seguito da oltre 100nila persone. Raffaella Parvolo, ieri, ha pubblicato uno status dove, nei fatti, denigra la Sardegna. Per carità, si tratta di opinioni personali, che però provengono da un “personaggio pubblico” – così si definisce – e destano dunque critiche. Ecco il post, datato 21 novembre, che sta scatenando un vespaio.

“Buon giorno carissimi. Guardate cosa ho trovato in soffitta tra i ricordi di molti anni fa’. Una foto di 20 anni fa’ , di quando convivevo con il mio ex compagno pastore nell’isola sperduta che ora chiamano Sardegna. Una foto scattata nelle alte montagne, mi ricordo che portavo a passeggio le pecore, tutti i giorni erano uguali.. Un giorno però deciso di ritornare in Italia, capisti che in quella terra di pastori e pecore non avrei avuto futuro, non avrei potuto evolvere le mie capacità . Mi sembrava di vivere nel 4 mondo. Oggi in Italia ho molto successo e sono ammirata da tutti. Un giorno tornerò in quella terra abbandonata in mezzo al mare, porterò le mie idee. Taggate un Sardo. Taggate un pastore, è la stessa cosa. Baci sparsi dalla donna più seguita e amata d’Italia.

Mi trovate anche su Instagram Raffaellaesimone”.

Ultima modifica: 22 novembre 2018