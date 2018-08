L’infinita tristezza dell’elefante che scappa dal circo e fa il bagno al mare: chi Ã¨ la bestia?

L’infinita tristezza dell’elefante che scappa dal circo e fa il bagno al mare. Sembra che si diverta, che giochi. Dietro quella immagine e quel video che impazzano sui social, e che per molti a prima vista potrebbe strappare un sorriso, c’è tutta la crudeltà dell’uomo sugli animali.

Un elefante che dovrebbe vivere nel suo habitat naturale e invece è costretto ad acrobazie del tutto innaturali, ridicolizzato, per chi deve lucrarci e divertire il pubblico. E’ scappato non si sa come alcuni giorni fa da un circo nel cosentino e ritrovato poi al mare mentre cercava refrigerio sotto gli occhi curiosi di decine di bagnanti che lo riprendevano. Assaporava quei pochi minuti di libertà lasciandosi alle spalle una vita poco invidiabile, fatta di estenuanti addestramenti, spesso maltrattamenti, reclusione e lunghi viaggi. Ma solo per poco, è stato subito riportato nella sua prigione.

La notizia è stata ripresa da tutti i giornali, ma non c’è nulla di divertente, nulla di felice, c’è solo la mostruosità della continua prevaricazione dell’uomo. Eppure tutto questo non accadrebbe se non vi fosse un pubblico per il circo con gli animali, altamente diseducativo per i bambini. Cosa insegna loro? La sottomissione della bestia all’uomo? Ma chi è la bestia in questo caso? La risposta la conosciamo.

(foto Giuseppe Pugliese)

IL VIDEO

ELEFANTE IN MARE A S.MARIA DEL CEDRO – ….elefante scappa da un circo a Santa Maria del Cedro (CS) per godersi il refrigerio dell'acqua. Posted by Giuseppe Bloise on Sunday, August 26, 2018

Ultima modifica: 29 agosto 2018