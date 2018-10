Legittima difesa anche a Cagliari, la svolta Salvini: “Ti difendi da un ladro? Lo Stato ti paga le eventuali spese legali”

Il disegno di legge sull’inasprimento della legittima difesa, voluto da Matteo Salvini, inizierà l’iter in Senato il 23 ottobre prossimo. E spunta una clamorosa novità: se un cittadino si difenderà da un delinquente e dovesse arrecargli dei danni, sarà pienamente difeso dallo Stato in caso di processo. Ad annunciarlo è lo stesso Salvini: “Un ladro ti entra in casa, in azienda o in negozio e tu ti difendi? Sarà tuo diritto farlo, e il delinquente (e i suoi parenti) non potranno chiedere neanche un euro di risarcimento. Inoltre, non finirai sotto processo per anni e non pagherai di tasca tua: lo Stato coprirà le eventuali spese legali di chi si è difeso”.

Una rivoluzione, che deve ancora trovare il voto dei senatori e dei parlamentari, è che con la maggioranza M5S-Lega potrebbe, quindi, diventare presto realtà. Anche in Sardegna e anche a Cagliari”.

