Lega e M5S, sarà scontro alle elezioni regionali in Sardegna. Puddu: ammucchiata per potere e poltrone

«Noi andiamo da soli, come sempre. Con un candidato presidente votato dalla base degli iscritti, un programma regionale discusso e condiviso coi territori e la società civile. Gli altri, centrodestra e centrosinistra, faranno ciò che hanno sempre fatto: le solite ammucchiate per non perdere potere e poltrone. E la Sardegna continua a sprofondare». Lo afferma Mario Puddu, candidato del MoVimento 5 Stelle alla presidenza della Regione, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Per Puddu “l’unica forza politica in grado di rappresentare e dare il vero cambiamento in Sardegna è il MoVimento 5 Stelle. Solo e soltanto il M5S».