Le mille “divise” di Salvini: impazza la parodia del leader della Lega sui social

Che al Ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini piaccia indossare le divise è noto a tutti. Non perde occasione per vestire quella della polizia, dei vigili del fuoco, della finanza, suscitando anche non poche polemiche. Ieri in visita in Sardegna per il tour elettorale, ad Alghero, per esempio, ha indossato quella dei Barracelli. Ebbene il web non si è fatto sfuggire la ghiotta occasione e fioccano fotomontaggi dove lo si vede indossare i panni del miliziano di Sant’Efisio, o addirittura diventa Sant’Efisio o cavaliere (in abito da sposa) a cavallo in occasione della Sartiglia a Oristano.

Ultima modifica: 17 gennaio 2019