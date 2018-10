“Le sagre paesane volute dal Comune deturpano il Centro Storico di Cagliari sotto il profilo della valorizzazione ambientale”

Possibile che gli amministratori comunali e i dirigenti che¬†gestiscono le sorti della Citt√† e dovrebbero avere come missione¬†principale quella della tutela, sotto tutti gli aspetti, della vita¬†quotidiana e del futuro delle persone che abitano Cagliari, specie¬†quelle del Centro storico, non capiscano che le strade e le piazze¬† non possono essere alla merc√® di organizzazioni e di manifestazioni¬†di ogni genere , che portano al degrado ambientale e turistico, ma¬†soprattutto danneggiano la salute dei cittadini ? Che senso ha¬†autorizzare tutta l’estate e adesso in autunno, durante tutto il mese¬†di ottobre e di novembre, ogni fine settimana, dal venerd√¨ alla¬†domenica. mercatini all’aperto in Corso Vittorio Emanuele ? Dove non¬†ci sono le vere autentiche ” specialit√†” sarde da esporre e vendere,¬† mentre nei gazebo si mostra e si vende di tutto, dagli spiedini¬†arrostiti sul posto ( l’igiene pubblica dov’√® ? ) agli aspirapolvere,¬†dal formaggio agli arancini siciliani, dal pane ai calamari fritti al¬†momento, dal torrone al vestiario di vario genere e provenienza ( non¬†certo delle nostre imprese o dei nostri artigiani), e…. chi pi√Ļ ne¬† ha pi√Ļ ne metta. “Dulcis in fundo ” l’ accompagnamento della musica,¬†del Karaoke sparato a mille decibel che, dalle prime ore del¬†pomeriggio fino a notte fonda fa vibrare non solo i vetri delle case¬†ma soprattutto i timpani ed il cervello di chi vive deve sopportare

questo vero e proprio martirio.

Vedere per credere. Il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri comunali, vengano qui nel Corso per vedere e sentire. Si renderanno conto che così non può andare avanti.

Marcello Roberto Marchi

Ultima modifica: 7 ottobre 2018