“Le puoi leggere anche in tram”: il nuovo libro di Nino Nonnis in vetrina alla Manifattura Tabacchi

“Le puoi leggere anche in tram” è il nuovo libro di Nino Nonnis, edito dalla casa editrice Palabanda, che verrà presentato il prossimo 29 giugno alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, all’interno della rassegna di cinema all’aperto “Nottetempo 18”. Un appuntamento estivo che prenderà il via proprio il 29 giugno, alle 21,30, con la proiezione del film “Dimmi che destino avrò”, alla presenza del regista Peter Marcias e di Nino Nonnis in qualità di attore.

Alla presentazione del libro, prevista per le 20, sarà presente anche l’attrice sarda, nonché musicista, cantante e compositrice, Rossella Faa, che insieme all’autore presenterà il libro con letture interpretate. L’opera di Nonnis sarà anche al centro di una rappresentazione teatrale in programma durante l’estate al teatro civico di Sinnai.

Ultima modifica: 27 giugno 2018