“Le piste ciclabili a Cagliari stanno danneggiando l’economia della città: è il declino del piccolo commercio”

“L’allargamento delle piste ciclabili sta danneggiando i settori produttivi della città”. Il consigliere regionale Edoardo Tocco (FI) – già rappresentante nell’aula di via Bacaredda – contesta la realizzazione di nuovi percorsi per le due ruote in città. Dalla via San Lucifero sino alla via Campania, per proseguire sino al cuore del quartiere di viale Sant’Avendrace. Il rischio è ormai dietro l’angolo. “Questa nuova dorsale per gli amanti delle biciclette avrà un impatto negativo sulle strade di Cagliari – continua l’esponente degli azzurri – sottraendo i parcheggi da aree ad alta densità di traffico ed eliminando spazi per i commercianti”.

L’estensione dell’itinerario – che vedrà interessate anche le vie Campidano, Liguria e dei Giudicati – è da rivedere: “La cancellazione degli spazi per la sosta – conclude Tocco – si tradurrà inevitabilmente sul declino del piccolo commercio nei rioni della città. Ecco perché i comitati dei negozianti sono contrari alla realizzazione dei circuiti. Non è solo questo. Il progetto andrebbe concertato con gli abitanti dei diversi quartieri, che si vedono privati di aree vitali vista la cancellazione di marciapiedi o altre infrastrutture all’interno della viabilità”.

Ultima modifica: 16 ottobre 2018