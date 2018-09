“Le piste ciclabili a Cagliari sono sicure? Rispettano il codice della strada?”

Intanto, i migliori e pi√Ļ sinceri auguri a Virgilio Scanu per il¬†brutto incidente che ha avuto in bici, percorrendo la pista ciclabile¬†in Via Sonnino. La testimonianza di Roberto Usai, titolare del Bar¬†vicino al quale c’√® stato l’incidente, √® la prova che a Cagliari si¬†sono buttati via tanti soldi per costruire o tracciare piste ciclabili impossibili. Io mi pongo e pongo una domanda: i percorsi sono stati¬†approvati dalle competenti autorit√†, secondo le norme del codice della¬†strada ? La tipologia costruttiva o meglio realizzatrice e il¬†relativo progetto portano la firma di compatibilit√† e regolarit√† degli¬†organi tecnici a ci√≤ preposti? La circolazione dei ciclisti nei¬†centri abitati avviene nel rispetto delle norme del codice della¬†strada, sia di giorno che di notte? I servizi giornalistici fatti dal

collega Paolo Rapeanu su Casteddu Online dimostrano come sia pericoloso¬†transitare nelle piste ciclabili, che non hanno percorsi definiti e¬†continuati, che si interrompono bruscamente davanti a ostacoli¬†fisici, come le stesse pensiline dei Bus, o addirittura dei normali canali di scolo delle¬†acque piovane radenti i marciapiedi lungo i quali corrono le piste¬†ciclabili dell’area urbana. Credo che sia ora di farla finita con¬†l’osannare le scelte sbagliate fatte dall’Amministrazione comunale e¬†che chi di dovere abbia il coraggio di “mettere il naso” su questo¬†progetto che ha comportato la spesa di molte centinaia di migliaia di¬†euro che sarebbe stato pi√Ļ utile utilizzare per sistemare le strade¬†della Citt√†, un vero colabrodo.

Marcello Roberto Marchi

Ultima modifica: 15 settembre 2018