Le parole dolci degli amici in lacrime per Nicola Pintus: “Sei la stella più bella”

Le parole dolci degli amici in lacrime per Nicola Pintus: “Starai sempre con noi”. Sant’Andrea Frius e tutta la zona in lutto per la morte del ragazzo di 29 anni, vittima del terribile incidente stradale di ieri a Donori. Tanti i cuoricini e i messaggi commoventi nella sua bacheca Fb: “Mai e poi mai avrei immaginato di doverti scrivere queste parole..

Non si può spiegare il dolore e il vuoto che hai lasciato..

Mi ascoltavi sempre quando stavo male,riuscivi sempre a farmi sorridere anche ero giù di morale..

Non riuscirò mai ad accettare tutto questo,non riuscirò mai ad accettare il fatto di non vederti più e abbracciarti,non lo accetterò mai.

Il bene che ti voglio è immenso,mi mancherà tutto di te..mi mancherai troppo..

Un parte di me va via con te,ti porterò sempre con me,mi hai dato davvero tanto!

Non è un addio ma un arrivederci..💔

È solo che non doveva andar così..

Ciao tesoro mio..abbi cura di splendere,ti mando un bacio spero di arrivi fin lassù..❤️👼🏻

Stai sempre con me”, il messaggio emblematico di Giada. Mentre Martina, altra sua amica, scrive: “Le persone non si perdono mai se le hai nel cuore.. Puoi perdere la loro presenza, la loro voce, il loro profumo.

Ma ciò che tu da loro hai imparato, ciò che ti hanno lasciato, quello non lo perderai mai.

Sei la stella più bella

