Le luminarie non salvano i negozianti, a Cagliari nessuna corsa all’ultimo regalo

Il pienone? Anche in questa vigilia di Natale 2018 √® “scomparso” dalle storiche strade dello shopping cagliaritano. Via Garibaldi e via Manno sono meta di famiglie, pochi giovani e molti anziani che passeggiano. Ma le mani restano ben “fissate” dentro giubbotti e cappotti. Che vuol dire poche buste e, di conseguenza e almeno nel “rush finale” natalizio, pochi acquisti. Bastano 15 comodi minuti, in modalit√† “calma”, per arrivare da piazza Garibaldi a piazza Yenne. Dieci e, soprattutto, quindici anni fa si restava “imbottigliati” nel traffico pedonale.

Non in questo 2018, come testimoniato dalla diretta esclusiva di Cagliari Online su Facebook. La corsa all’ultimo regalo non c’√® stata e, forse, c’√® chi attende il periodo dei saldi per concedersi qualche acquisto, ovviamente fuori “tempo massimo” per il Natale.

Ultima modifica: 24 dicembre 2018