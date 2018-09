Le istituzioni e la fotografia del paesaggio in Sardegna

In occasione della chiusura della mostra fotografica di Davide Virdis UOMINI D’ACQUA paesaggi dell’acqua in Sardegna, visitabile fino a domenica 9 settembre nel Centro d’arte Il Ghetto, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari e l’Associazione Culturale Territori danno voce alle Istituzioni e organizzano un incontro aperto che intende creare i presupposti per l’apertura di un dibattito che possa stimolare un ragionamento sul ruolo che le Istituzioni dedicate alla cultura, alla ricerca e alla pianificazione affidano alla fotografia di paesaggio durante la gestione dei processi di studio. analisi e progetto dei cambiamenti nel paesaggio contemporaneo della Sardegna.

Interverranno: Enrico Corti – Ingegnere – già prof. Ordinario di Composizione Architettonica e Urbana – Università di Cagliari con una relazione dal titolo Il paesaggio tra ricerca e progetto- Punti di vista; Felice Tiragallo – Antropologo – prof. Associato di Antropologia Culturale e Etnografia Visiva – Università di Cagliari – membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna, che parlerà diAntropologia del paesaggio e fotografia in Sardegna; Giorgio Costa – Architetto – Servizio Osservatorio del Paesaggio e del Territorio e Sistemi Informativi territoriali della Regione Sardegna con un intervento sul tema Un ruolo della fotografia nella pianificazione paesaggistica; Antonio Sanna – Ingegnere – Direttore Generale Pianificazione Urbanistica Territoriale della Regione Sardegna che parlerà di Scuola del Paesaggio e nuove forme di comunicazione.

Ultima modifica: 4 settembre 2018