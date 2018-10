Le imprese in rosa in trincea a creare lavoro: sono 40 mila quelle che resistono alla crisi

40mila imprese rosa in Sardegna, 5mila artigiane, e 250mila dipendenti. Le imprenditrici, 10 anni “in trincea” a creare

lavoro e a combattere la crisi: la ripresa degli ultimi anni ma il settore ha sofferto. Maria Amelia Lai (Presidente Confartigianato Sassari): “Con le condizioni, pronte ad assumere tante donne”.

Aprono nuove aziende e portano avanti quelle storiche, creano posti di lavoro e contribuiscono a sostenere l’economia regionale. In più sono madri, mogli e, tante volte, anche nonne. Sono quasi 40mila le capitane d’impresa che, in Sardegna, con enormi sacrifici, resistono alla crisi, si adattano alle nuove esigenze e vanno a caccia di mercati e opportunità per crescere. Di queste ben 5.004 sono titolari di aziende artigiane che, con il loro impegno, si

occupano di agroalimentare e servizi alla persona, supporto alle

imprese e cura del verde ma anche di edilizia, costruzioni, attività

manifatturiere e servizi di comunicazione.

In ogni caso, per le “imprese rosa artigiane” 10 anni “in trincea”, a

combattere una recessione senza precedenti e un pesantissimo crollo

dei consumi, hanno lasciato il segno. Se tra il 2017 e il 2018 il

comparto artigiano donna ha perso “solo 12 unità” (-0,2%), l’analisi

tra il 2008 e l’ultima rilevazione racconta di uno “tzunami” che in 10

anni ha costretto alla resa ben 709 realtà (da 5.713 a 5.004),

segnando un pesantissimo -12,4% equivalente a quasi 2mila posti di

lavoro in meno.

Tutto ciò è dimostrato nell’analisi regionale su questo settore

realizzata dall’Osservatorio per le PMI di Confartigianato Imprese

Sardegna, su fonte Istat e UnionCamere-Infocamere, comparando i dati

del 2017-2018.

Nella nostra Isola, oggi le imprese artigiane femminili registrate

presso le Camere di Commercio rappresentano il 20,7% del panorama

artigiano dell’isola, un piccolo-grande esercito attività produttive a

conduzione femminile all’interno di un sistema imprenditoriale rosa di

ben 39.564 realtà che offre lavoro a ben 253.141 addetti.

A livello territoriale le imprese individuali artigiane gestite da

donne crescono a Cagliari (2.037 realtà e +0,6%) e Nuoro (864

attività e +0,2%) mentre a Sassari è quasi pareggio (1.742 aziende e

-0,1). Una particolare situazione la vive Oristano (361 e -6,7%) alle

prese con l’annosa questione dell’Albo Artigiani, che per

problematiche legate ai rapporti tra Regione e Camera di Commercio,

non sta garantendo l’operatività dell’Albo, impedendo così

l’iscrizione delle imprese artigiane all’apposito registro.

Nutrita anche la “pattuglia” delle realtà imprenditoriali femminili

che in Sardegna sono gestite da straniere: 2.465 attività di cui 460

dirette da giovani non italiane. A livello nazionale la componente

straniera che guida “imprese donna” rappresenta il 10,7% delle quasi 1

milione 335mila imprese rosa in Italia. In un anno la crescita è stata

del +3,7%, raggiungendo quota 143mila. La gran parte di queste

iniziative ha meno di dieci anni di vita, dal 2010 in poi sono nate

oltre 98mila aziende quasi il 70% del totale.

“L’impresa è impresa a prescindere dal fatto che a guidarla sia un

uomo o una donna – commenta Maria Amelia Lai, imprenditrice e

Presidente di Confartigianato Imprese Sassari – ma i numeri della

Sardegna testimoniano l’intraprendenza delle “capitane d’impresa” che

hanno deciso di svolgere un mestiere artigiano”. “L’imprenditoria al

femminile è forte, dinamica, innovativa – continua la Presidente Lai –

ma per una donna portare avanti un’attività non è facile; le

imprenditrici sono divise tra responsabilità in azienda e impegni

familiari. Per sostenere questi ruoli serve, soprattutto nel contesto

odierno, un nuovo equilibrio, un approccio diverso nell’affrontare

lavoro e vita personale”. “Ancora oggi manca la “cassetta degli

attrezzi” – riprende la Lai – cioè un sistema che renda sostenibile la

vita dell’imprenditrice, dal punto di vista del lavoro, della

famiglia, degli affetti. Occorre per questo, da parte delle

Istituzioni, sostenere quanto possibile iniziative a favore della

conciliazione vita-famiglia-lavoro e del welfare”.

Confartigianato ha calcolato come il tasso di occupazione delle donne

senza figli sia pari al 55,5%, ma scenda al 52,8% per le donne con

figli. Addirittura il tasso di occupazione scende al 44,7% per le

donne con figli tra i 25 e i 34 anni. Conciliare lavoro e famiglia è,

quindi, un grande problema per le imprenditrici artigiane: il 44,3%

denuncia difficoltà penalizzanti nel dividersi tra gli impegni

lavorativi e la cura della famiglia.

“Ribadisco – continua la Presidente Lai – è inutile nasconderlo, per

noi guidare un’azienda può essere più difficile, sia per le sacche di

pregiudizio, che vanno superate, sia perché su di noi ricadono una

serie di problemi, legati anche alla salute, alla pensione, alla

retribuzione, all’accesso al credito, che vanno superati per non

creare disparità. Dalla nostra, però, abbiamo una marcia in più

nell’approccio sia alla gestione sia all’organizzazione d’impresa”.

Per Confartigianato Sardegna, i dati regionali dimostrano, in ogni

caso, come l’impresa al femminile debba essere stimolata e

incoraggiata.

“Mai come in questo periodo – riprende la Presidente Lai – occorrono

interventi che liberino le aziende dai vincoli e dai costi che

soffocano le iniziative. Soprattutto, a livello regionale come a

livello nazionale, è necessario un welfare che permetta alle

imprenditrici di conciliare lavoro e famiglia e di esprimere tutte le

loro potenzialità”.

“Sarebbe un fatto positivo se dalla Politica, regionale o nazionale,

arrivasse un concreto segnale di attenzione verso “l’altra metà del

mondo del lavoro” – puntualizza la Presidente – incentivando

provvedimenti già sperimentati in passato e ponendo maggiore

attenzione verso le attività gestite da donne”. “Non abbiamo ancora

avuto la possibilità di analizzare la Finanziaria regionale per vedere

se all’interno siano stati previsti dei fondi per le imprese rosa,

cosa che ci aspettiamo – prosegue– in ogni caso ricordiamo come sia

fondamentale sostenere la vocazione imprenditoriale delle donne

diffondendo una nuova cultura d’impresa, fornendo maggiori tutele,

nuovi modelli organizzativi imprenditoriali e un adeguato work life

balance”.

La Presidente di Confartigianato Sassari, infine, conclude con un

auspicio: “Se ci fossero le condizioni, il sostegno economico e tasse

più basse, ogni imprenditrice sarebbe nelle condizioni di assumere

un’altra donna. In questa maniera avremmo quasi superato il problema

della disoccupazione femminile. I politici devono pensare anche a

questo”.

Imprese artigiane femminili (al 30 giugno 2018)

Donne titolari di imprese artigiane in Sardegna

Andamento %: 2018 rispetto al 2017

Ultima modifica: 17 ottobre 2018