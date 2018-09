Le grandi buche di Quartu: auto sprofonda nell’asfalto nel giorno in cui Delunas esulta per le strisce blu. Questa la denuncia di Eleonora Corona: “Questo è quanto accaduto poco fa in via Dante: è sprofondato l’asfalto portandosi dietro il tombino e la ruota della macchina. Ed è solo un esempio delle condizioni delle strade di Quartu…”, una situzione che va avanti ormai da decenni.

Ultima modifica: 24 settembre 2018