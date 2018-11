Lavoro, Eurospin cerca personale: assunzioni a Cagliari e Sassari

Eurospin cerca personale per i supermercati. Ecco le posizioni aperte in Sardegna. Tre in provincia di Cagliari dove si cerca un vice assistente di filiale (nel punto vendita di Assemini), addetti al banco di macelleria (a Cagliari) e un macellaio a Sant’Antioco. Altre offerte di lavoro in provincia di Sassari (tra San Teodoro, Budoni, Tempio, Palau, Olbia e Arzachena), anche qui l’azienda cerca macellai, gastronomi e addetti alle vendite. L’azienda veronese cerca abitanti in zone limitrofe, automuniti. I cv al link https://www.eurospin.it/lavora-con-noi/

Ultima modifica: 21 novembre 2018