Lavoro, il Cagliari cerca steward per le partite allo stadio

Il Cagliari Calcio seleziona steward da impiegare in occasione delle partite casalinghe alla Sardegna Arena. Requisiti essenziali per partecipare alle selezioni sono: – Età compresa tra i 18 e i 50 anni; – Stato di buona salute; – Essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore; – Non avere precedenti penali a carico; – Non avere subito provvedimenti restrittivi per l’accesso a manifestazioni sportive.

Chi fosse interessato potrà inviare la propria candidatura a steward@cagliaricalcio.com entro il 10 novembre allegando il proprio cv, una copia del documento di identità e il proprio recapito telefonico. I posti a disposizione sono limitati: i candidati che verranno selezionati parteciperanno a un corso di formazione gratuito per l’ottenimento della qualifica di steward.

Ultima modifica: 31 ottobre 2018