Lavori per il gas, Cpl Concordia cerca operai da assumere in Sardegna

A seguito delle recenti acquisizioni di rilevanti commesse per la costruzione di reti gas, Cpl Concordia sta incrementando le proprie attività in Sardegna: in particolare i lavori si svilupperanno per l’isola sarda nelle zone di Alghero, Porto Torres, Oristano.

I nuovi lavori avviati e i cantieri di prossima apertura vedono la necessità di assumere da parte dell’impresa oltre 150 nuovi addetti nei prossimi 5 mesi. i ruoli maggiormente ricercati sono escavatoristi, autisti con patente C, saldatori in polietilene, capicantiere, tecnici di commessa e operai specializzati nelle diverse zone d’Italia.

Ultima modifica: 27 agosto 2018