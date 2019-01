Lavori fantasma a Cagliari, centinaia di parcheggi vietati a San Benedetto: “Giriamo come asini”

I cartelli parlano chiaro: stop auto dalle sette alle diciotto il nove e dieci gennaio 2019. Il disegnino del carro attrezzi invita ancora di più i cagliaritani a evitare di parcheggiare proprio in quelle strade. Via Pacinotti, via Lai, via Costa, via Pintor. Il divieto è visibilissimo ma, a detta di più di un residente, chi non si vedono sono gli operai. E riesplode la bufera dei “lavori fantasma” in pieno centro città. Gli stalli disponibili? O quelli a pagamento dei multipiano o, direttamente, ai margini del rione.

“Ecco come finire di distruggere il commercio a Cagliari, mettendo divieti in tutte le vie senza motivazioni reali, senza lavori, specialmente quando ci dovrebbe essere il maggior afflusso di clienti”, scrive su Facebook un commerciante di via Tiziano, Enzo Aldo Marino. Un abitante, Francesco Buffa, ha già scritto una lettera all’amministrazione comunale, sempre legata alla questione della sosta. Non c’è infatti, a quanto pare, solo il problema dei “lavori fantasma”, ma anche quello “di dividere i residenti di San Benedetto in zona B e zona ‘sotto parco’, impendendoci una maggiore possibilità si sistemare la propria automobile. È dannosa anche la decisione di impedire di parcheggiare nei cosiddetti ‘anelli’ interni ed esereni del mercato il venerdì e sabato anche di sera”. Un altro abitante del rione, Giulio P., è netto: “Stiamo girando tutti in tondo come asini per cercare un parcheggio”.

