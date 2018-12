Lavori alla condotta idrica a Selargius: lunedì rubinetti a secco

Disservizi idrici a Selargius previsti per la giornata di lunedì 17 dicembre. Il comune informa che, al fine di poter eseguire i collegamenti dei nuovi tratti di condotta idrica, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 sarà interrotta l’erogazione idrica.

I disservizi interesseranno i seguenti tratti di rete: Via Pira, via Londra, Via Dessì, via Manzoni, via Galilei, Via Cambosu, Via I° Maggio, Via Trieste e Vie limitrofe.

I lavori ricadono nell’ambito delle Manutenzioni Straordinarie finalizzate alla riqualificazione urbana che prevede il rifacimento delle pavimentazioni stradali con la totale sostituzione dei sottoservizi presenti. I disservizi dovuti a eventuali fenomeni di torbidità potrebbero protrarsi nel tardo pomeriggio, è comunque garantita la presenza del personale Abbanoa in cantiere al fine di ripristinare l’erogazione a lavori conclusi e operare con gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile.

Ultima modifica: 16 dicembre 2018