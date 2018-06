Lavori al Poetto, lunedÃ¬ disagi nella rete idrica: l’acqua puÃ² diventare torbida

Lunedì 11 giugno 2018 l’impresa incaricata dal Comune dei lavori di riqualificazione in corso al Poetto procederà con i collegamenti dei nuovi tratti di rete idrica appena completati. Gli interventi inizieranno alle 8.30 e si concluderanno verso le 17. Durante questa fascia oraria si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nelle vie dei Villini, Vulcano e strade limitrofe.

I lavori ricadono nell’ambito del Piano delle manutenzioni straordinarie in collaborazione con il Comune di Cagliari nell’ottica di una riqualificazione urbana che prevede il rifacimento delle pavimentazioni stradali con la totale sostituzione dei sottoservizi presenti.

Le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per limitare quanto possibile i disservizi ed effettuare le manovre in rete per il ripristino dell’erogazione in tempi rapidi. Alla ripresa del servizio l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Ultima modifica: 8 giugno 2018