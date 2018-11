Lauren Henderson live al BFlat

Lauren Henderson, è considerata la nuova stella emergente del jazz.

Una voce calda e intima, un capolavoro di tono e vibrato sorprendente e commovente, un mix di generi musicali che sta facendo di questa artista una delle voci più richieste nel mondo del jazz.

Vocalist, pianista e compositrice jazz, latin jazz, soul and fusion. Nata in Massachusetts, l’esplorazione delle proprie origini caraibiche e latine è un tema centrale nel suo personale percorso musicale. Inizia a studiare piano fin da piccola e si appassiona da subito alla musica jazz. Inizialmente restia ad esibirsi da solista, trova incoraggiamento durante gli studi al Wheaton College (MA) da parte di mentori come Paquito D’Rivera e Take6. Henderson ha partecipato a numerosi festival e manifestazioni musicali negli Stati Uniti e in tutto il mondo (Germania, Russia, Italia, Spagna, Messico), esibendosi per esempio al Blue Note, Birdland, Joe’s Pub, Casa del Jazz (Italia), Regattabar, WGBH.

Il suo eclettico background musicale mantiene radici profonde nel jazz e è stato influenzato da artisti come Shirley Horn, Nancy Wilson, Anita O’Day, Chris Connor, Julie London, Sarah Vaughan, Astrud Gilberto, Omara Portuondo e molti altri. A Puebla, in Messico, ha studiato la musica tradizionale dello Yucatán e a Cordoba, in Spagna, il flamenco e le sue consonanze con il jazz, potendo così inserire nei propri brani citazioni “popolari” di varie tradizioni accanto a forme musicali più classiche. Dal 2011, anno del suo album di debutto, pubblica diverse raccolte di brani propri e di classici importanti (Duke Ellington, Hoagy Carmichael, Antonio Carlos Jobim, Rogers and Hart) e nel marzo del 2018 dà alle stampe ÁRMAME, prodotto dal pluripremiato Mark Ruffin, con la partecipazione di Terri Lyne Carrington, Josh Evans, Godwin Louis, Sullivan Fortner, Eric Wheeler, Nick Tannura, Nanny Assis e Joe Saylor, album ormai stabilmente inserito nella Top 40 di JazzWeek.

Lauren Henderson 5et



Line Up

Lauren Hederson: Voce

Massimo Barrella: Chitarra

Mauro Mulas: Piano

Alessandro Atzori: Contrabbasso

Daniele Russo: Batteria

Ultima modifica: 28 novembre 2018