Latte a 72 centesimi, Pigliaru: “Adesso c’Ã¨ questa proposta, piaccia o non piaccia dev’essere analizzata”

“Adesso c’è questa proposta, piaccia o non piaccia. Deve essere capita, analizzata nelle conseguenze, abbiamo lavorato moltissime ore. Bisogna fare dei calcoli, a maggio ci sarà un ricalcolo e a novembre il conguaglio”. Così il presidente della Regione Francesco Pigliaru, a margine del tavolo del latte riunito in prefettura a Cagliari. Anche Pigliaru invita “i pastori ad abbassare i toni”.

La Regione fa la sua parte, mettendo dieci milioni “per ritirare i quintali di formaggio. Le proteste dei pastori sono arrivate in tutta Italia e anche nel mondo, adesso serve un po’ di calma e tranquillità anche se può essere difficile”, osserva Pigliaru, “martedì prossimo la delibera. Non abbiamo molto tempo ma vogliamo lasciare in eredità una situazione molto migliore di quella di adesso”.

Ultima modifica: 16 febbraio 2019