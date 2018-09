L’assessore Arru salvato dalla censura in consiglio regionale, ma esplode la crisi nel centrosinistra sardo. Solo una manciata di voti ha evitato il clamoroso ko, per la censura richiesta dal Partito dei Sardi per ‚Äúla mancata applicazione della legge di riordino della rete ospedaliera approvata dal Consiglio regionale il 25 ottobre 2017‚ÄĚ. Sono stati infatti appena 25 i voti contrari in Aula ieri sera, cinque i favorevoli e i 4 gli astenuti. Ma ci sono state moltissime polemiche, in un clima da campagna elettorale alle porte: alla fine √® stata determinante la decisione dell’opposizione di centrodestra di non votare. Forza Italia ha infatti chiesto non la censura ma le dimissioni del contestato assessore alla Sanit√†.

Ultima modifica: 19 settembre 2018