“L’art de l’encontre” con Eugenio Finardi e Franca Masu

Penultimo appuntamento con¬† JazzAlguer , la rassegna organizzata dall’associazione culturale¬†Bayou Club-Events¬†con la direzione artistica diPaolo Fresu, in corso dallo scorso dicembre ad¬†Alghero¬†(Ss). Ed √® uno degli eventi pi√Ļ attesi in cartellone quello ospitato¬†domani¬†(venerd√¨ 29 giugno) dalle¬†Tenute¬† Sella&Mosca , tra i principali partner della manifestazione, a una decina di chilometri dalla citt√† di origine catalana in provincia di Sassari: in programma¬†“ L’art de l’encontre “, per una serata ‚Äď con inizio¬†alle 21,30¬†– che si annuncia ricca di emozioni con due artisti davvero capaci di parlare all’anima dell’ascoltatore con la forza delle parole e della musica:¬† Eugenio Finardi , un cammino lungo oltre quarant’anni nel mondo della canzone d’autore, e¬† Franca Masu , una delle voci pi√Ļ internazionali del panorama musicale mediterraneo.¬†

 

I due artisti saranno al centro dei riflettori in momenti distinti, ognuno con il proprio gruppo e repertorio; ma il cantautore milanese (accompagnato da Giovanni “Giuvazza” Maggiore alle chitarre, Marco Lamagna al basso, Federica Finardi Goldberg al violoncello e Claudio Arfinengo alle percussioni) e la cantante algherese (con Oscar Del Barba al pianoforte, Fausto Beccalossi alla fisarmonica, Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria) avranno anche modo di incontrarsi sulle note di alcuni brani scelti per l’occasione. Un incontro ideato da Paolo Fresu, direttore artistico di¬† JazzAlguer , sulla scorta di quello avvenuto quattro anni fa a Cagliari quando cantarono insieme “Amore diverso” sul palco di¬† Sardegna chi_ama , il “concertone” dell’iniziativa di raccolta fondi per la ricostruzione delle scuole isolane colpite dall’alluvione del novembre 2013.

 

Eugenio Finardi ¬†fa tappa ad Alghero con il suo tour¬†“Finardimente”¬†che, dopo la stagione invernale nei teatri, si sposta all‚Äôaperto, abbracciando il clima pi√Ļ gioioso delle serate estive per accompagnare il pubblico in un percorso di racconti e considerazioni che toccheranno temi universali ma anche aneddoti intimi, generando un‚Äôampia tavolozza di emozioni, dalle risate alla commozione. Uno show tra musica e parole in cui il cantautore, oltre a proporre brani fondamentali della sua lunga carriera, si sentir√† anche libero di improvvisare lasciandosi influenzare dall‚Äôatmosfera e dalle suggestioni del pubblico.

 

Gioca invece “in casa”¬† Franca Masu , che proporr√† brani tratti in particolare dal suo sesto album, “Almablava”, e due inediti, oltre a una medley di canzoni algheresi. Voce passionale dalla versatile personalit√†, di formazione proveniente dal jazz, la cantante si √® specializzata nel tempo in uno stile personalissimo scegliendo di cantare nella lingua catalana di Alghero una fusione di stili molto suggestiva, tra fado, musica napoletana, tango e sonorit√† arabeggianti, in un sapiente intreccio artistico tra memoria, poesia ed emozioni. Il suo √® un repertorio raffinato che lascia ampio spazio all’interplay con i musicisti e che riesce a coinvolgere l’ascoltatore incrociando terre, storie di vita e mari del mondo.

 

I biglietti, al prezzo di 20 euro (pi√Ļ diritti di prevendita), si possono acquistare ancora online e nei punti vendita del circuito¬† Box Office Sardegna ; venerd√¨ sera, botteghino aperto alle¬†Tenute¬† Sella&Mosca ¬†a partire¬†dalle 20,15. Informazioni al numero¬†tel. 328 83 99 504¬†e all’indirizzo di posta elettronica¬† jazzalguer@gmail.com ; altre notizie e aggiornamenti sul sito¬† www.jazzalguer.it ¬†e la pagina¬† www.facebook.com/jazzalguer .

 

Ultima modifica: 28 giugno 2018