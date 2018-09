Una lapide gigante a forma di iPhone è apparsa nella città di Ufa, in Russia. Come screensaver la foto di una ragazza morta a soli 25 anni. Rita Shameeva, è morta nel 2016, ma la lapide è stata installata due anni dopo per volere del padre che lavorava per Apple Russia. Sulla lapide è stato anche installato un codice Qr che riporta a una pagina web a lei dedicata. La lapide I phone6 ha i tasti laterali e fotocamera sul retro.

Ultima modifica: 27 settembre 2018