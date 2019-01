L’amara ironia di un lettore: “Aria pura da respirare a pieni polmoni a Sarroch”

La foto inviata dal nostro lettore Alex da Sarroch, √® eloquente. Non √® certo la prima volta che le varie associazioni e i cittadini lamentano delle emissioni della raffineria e la conseguente puzza ammorbante. “Oggi verso le ore 17¬† a Sarroch – scrive a corredo della foto – aria pura da respirare a pieni polmoni! Ma come √® possibile inquinare l’aria e il mare in questo modo? Pensare che se non ci fosse stata la SARAS quella zona sarebbe potuta essere un’altra Costa Azzurra.”