“L’albero crollato in via Is Mirrionis dopo l’alluvione Ã¨ ancora lÃ¬: Ã¨ cosÃ¬ difficile fare pulizia?”

E’ ancora là, a quattro giorni dall’alluvione il grosso albero caduto a causa delle violente raffiche di vento e pioggia, a Is Mirrionis. Si era abbattuto su un edificio abbandonato, solo per miracolo non era caduto sulla strada. Ma un nostro lettore, Walter Sanna, che invia alcune foto scattate oggi fa notare che non è stato ancora portato via: “Il 12 ottobre dopo il diluvio e il crollo dell’albero ho trovato gli operai che ripulivano l’ambiente per poi tagliare l’albero e portarlo via a pezzi. Solo che hanno trovato cavi elettrici e si sono fermati…oggi l’albero ed i cavi sono ancora li….è cosi difficile fare pulizia?”

Ultima modifica: 15 ottobre 2018