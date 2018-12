Ladro in trasferta a Dorgali entra in un negozio e ruba cosmetici: denunciato

I carabinieri del Comando Stazione di Dorgali hanno denunciato un uomo 35enne originario di Sassari, che, furtivamente in un momento di distrazione della commessa, si è impossessato di diversi prodotti cosmetici in una profumeria. I militari dell’Arma, iniziavano accurate e mirate indagini e riuscendo, in tempi brevissimi, ad identificare il 35enne, già pregiudicato.

Nel corso della perquisizione dell’abitazione dell’uomo, i Carabinieri hanno trovato anche 10 grammi di marijuana e recuperato la refurtiva: profumi, orologi e occhiali da sole di dubbia provenienza infatti, lo stesso non ha saputo fornire nessuna ricevuta dei prodotti.

Al malfattore è scattato il deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ultima modifica: 6 dicembre 2018