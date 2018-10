Ladri scatenati al cimitero di Assemini: “Hanno rubato la borsetta a mia madre mentre metteva i fiori”

Cinquanta euro e un cellulare Huawei. Questo il bottino del colpo messo a segno dai ladri nel cimitero di Assemini. La vittima è una pensionata di 74 anni, Angela Scalas. Denuncia già presentata ai carabinieri, la signora è choccata per il furto subìto. La figlia Paola racconta quanto accaduto: “I ladri sono stati maledettamente fulmineo, roba di pochi secondi. Un furto orrendo compiuto in un cimitero, è assurdo. La borsetta, con dentro solo i documenti, è stata ritrovata a Decimomannu, gettata per strada”, dice la Scalas.

“Nessuna traccia dei 50 euro e del cellulare. Mi rivolgo ai ladri, se hanno una coscienza rendano il maltolto, per una pensionata anche questi pochi soldi sono molto importanti”.

Ultima modifica: 31 ottobre 2018