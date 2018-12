Ladri scatenati a Carbonia, svaligiata per la quinta volta in pochi mesi la sede dell’Auser

Ennesima incursione da parte dei soliti ignoti presso la sede dell’associazione di volontariato Auser Carbonia. I malviventi, per la quinta volta in pochi mesi, la notte scorsa si sono introdotti presso i locali di via Liguria scardinando il portone d’ingresso. Questa volta hanno preso di mira il distributore delle bibite, svaligiando tutto ciò che c’era al suo interno. L’area è videosorvegliata ma i ladri agiscono con il volto coperto e pertanto non è semplice identificarli. Solo quindici giorni fa i malviventi avevano fatto irruzione alle quattro del mattino sottraendo un televisore, qualche altro oggetto e mettendo a soqquadro la stanza. “Ancora una volta – spiegano i volontari – sono entrati dopo aver distrutto il portone principale e hanno portato via tutto ciò che c’era dentro al distributore di bibite e snack distruggendo anche il suo interno. Chiediamo aiuto al comune e alle forze dell’ordine. Tenendo presente che l’allarme ha suonato, è possibile che in quei pochi minuti abbiano fatto tutto questo?”

Tanti i messaggi che in queste ore l’associazione sta ricevendo da parte dei cittadini e delle altre associazioni di volontariato che si rendono disponibili ad aiutare, in qualsiasi modo, per ripristinare la sede.

Ultima modifica: 30 dicembre 2018