Ladri nuovamente in azione a Carbonia. La notte scorsa i malviventi sono entrati nella sede della CGIL Camera del Lavoro in via dei Partigiani. Si sono introdotti all’interno dell’edificio attraverso una finestra e hanno portato via una cassetta contenente del denaro e un pc portatile. Sul fatto indagano le forze dell’ordine locali che stanno visionando i filmati delle telecamere.

Ultima modifica: 10 gennaio 2019